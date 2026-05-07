Les mystérieuses tombes thraces, les maisons traditionnelles de style néo-bulgare, les monastères aux fresques fabuleusement colorées et les stations balnéaires animées de la mer Noire : sables d'or, Slantchev Briag, Varna, Burgas et Sozopol. Excursions dans les montagnes Pirin et Rila, promenade dans l'extraordinaire forêt de pierre, visite de la vallée parfumée des roses. Baklava sucré, salade chopska et vin melnik. Explorez la Bulgarie avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 10 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 93 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable ; - échelle 1 : 550 000 ; - la carte des sites avec navigation sur votre smartphone.