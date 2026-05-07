Léonie de nuit

Léonie a la tête dans les étoiles. Chaque nuit, elle les observe au télescope. Mais ce soir, une étoile filante plus brillante que les autres semble venir jusqu'à elle. Léonie n'en croit pas ses yeux : c'est une panthère stellaire ! Tombée du ciel, elle a atterri sur une branche d'arbre devant la fenêtre de Léonie. L'animal céleste est perdu et doit retourner chez lui. Et Léonie va l'aider ! L'aider à trouver le reflet des étoiles dans l'eau. Direction la forêt ! Léonie chevauche Panthère qui ouvre les chemins entre les arbres. Elles se racontent, fuient des loups, se perdent dans une grotte... avant de trouver le lac. Sara Gréselle travaille avec une grande finesse les atmosphères nocturnes au crayon de couleur. Dans son travail de représentation de la nuit et de la pénombre, on est frappé par la lumière qui confère de la douceur aux illustrations, mais aussi par les nuances de bleu, réhaussées d'un bel ocre qui réchauffe les planches. Une histoire d'amitié et un véritable récit de quête initiatique, traité avec finesse et sensibilité.