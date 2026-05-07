Périgueux D'après Nature

Comment réaliser le portrait d'une ville autrement ?? Périgueux, capitale du Périgord, préfecture de la Dordogne, est connue pour sa gastronomie riche et calorique, sa cathédrale saint Front, son centre ancien et son quartier gallo-romain. Cette bourgade est le parfait exemple d'une ville dite moyenne, avec ses vieilles pierres, son histoire locale et ses traditions. Le cliché est parfait, la carte postale d'une ville du sud-ouest où il fait bon passer quelques jours de vacances est dans toutes les têtes. Mais ce qui va intéresser Placid est ailleurs. Parti en vadrouille avec ses pinceaux et ses tubes de gouache sur le quartier le plus excentré de la ville, l'artiste va choisir de peindre des motifs simples. Un pylône électrique, la pile d'un pont qui enjambe l'Isle, un bout de maison sans intérêt particulier, un magasin de l'autre côté d'une avenue... Placid voyage dans l'ordinaire, il traverse tous les quartiers de Périgueux à la recherche de l'infrabanal. Il propose aux regardeurs une balade singulière sur cette cité autrefois gallo-romaine, puis médiévale et désormais contemporaine. C'est bien le présent qui retient l'attention de Placid. Il dessine le réel tel qu'il est, et non comment voudraient nous le vendre les plaquettes touristiques et les programmes politiques qui misent sur "? l'attractivité? " de la ville. A la manière des peintres de l'école de Barbizon dont il s'inspire, Placid représente la cité dans ces moindres recoins, il s'attache aux détails les plus insignifiants qui pourtant témoignent de ce que sont nos villes aujourd'hui. Parti sur les traces du dessinateur, Marc Pichelin retrouve chacun de ses points de vue. Il se pose sur les lieux et rédige un texte sur le motif, ou plutôt sur le moment. Il décrit l'instant, il observe les micros-événements, il commente, il documente. L'auteur interroge les images de Placid. Il questionne notre regard et nos rapports aux images. Il crée des relations complexes et ludiques entre les textes et les dessins. Il donne de la perspective, du relief et propose de regarder derrière les images. Les Recoins n'est pas un livre supplémentaire sur Périgueux. Il est une réflexion sur la manière de présenter et d'observer nos espaces de vie quotidiens. Cet ouvrage prend en compte la ville pour ce qu'elle est, avec ses défauts, ses aspérités, ses banalités, mais aussi avec ses originalités et ses petites merveilles cachées.