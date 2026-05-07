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Prague à pied

Pierpaolo Riccio, Anna Vecherskaia

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Sept itinéraires à pied pour découvrir et s'émerveiller devant la Ville aux Cent Clochers, Prague, à travers ses rues emblématiques, ses quartiers historiques et ses espaces modernes. Ce guide invite le lecteur à explorer Prague, en passant par des lieux incontournables comme le Château, le Pont Charles et la Vieille Ville, mais aussi à s'aventurer dans ses recoins plus secrets, faits de cours paisibles, de cafés locaux et de coins reculés loin des foules touristiques. Pas à pas, chaque itinéraire dévoile des curiosités, des anecdotes et des conseils pratiques, offrant une immersion dans la ville à travers les yeux de ses habitants.

Par Pierpaolo Riccio, Anna Vecherskaia
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Pierpaolo Riccio, Anna Vecherskaia

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Tchéquie, Slovaquie, Prague

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Prague à pied

Pierpaolo Riccio, Anna Vecherskaia

Paru le 28/05/2026

176 pages

Editions Nuinui

22,90 €

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