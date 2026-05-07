Prague à pied

Sept itinéraires à pied pour découvrir et s'émerveiller devant la Ville aux Cent Clochers, Prague, à travers ses rues emblématiques, ses quartiers historiques et ses espaces modernes. Ce guide invite le lecteur à explorer Prague, en passant par des lieux incontournables comme le Château, le Pont Charles et la Vieille Ville, mais aussi à s'aventurer dans ses recoins plus secrets, faits de cours paisibles, de cafés locaux et de coins reculés loin des foules touristiques. Pas à pas, chaque itinéraire dévoile des curiosités, des anecdotes et des conseils pratiques, offrant une immersion dans la ville à travers les yeux de ses habitants.