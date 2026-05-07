Ose le chemin de ton désir

Soleïa de Gourcy livre le récit de son enfance et de son adolescence, marquées par la violence de son père et de son frère, et par le silence d'une mère prisonnière de cette spirale familiale. Au coeur de ce chaos, une parole s'imprime en elle comme une promesse mystérieuse et inébranlable. Peu à peu, cette parole devient un chemin d'abandon vers une transcendance qu'elle nomme Dieu. Au fil du temps, elle comprend que ce qu'elle croyait instinct de survie est en réalité une force intérieure qui la relève. Elle se découvre appelée à un abandon total, un désir humainement impensable : celui de pardonner. Ce parcours intérieur est décrit comme un voyage impossible à entreprendre seule, mais qui révèle la puissance de la grâce : a foi et l'expérience spirituelle traversent la douleur, offrant une présence invisible mais vivante et un chemin vers la consolation. L'auteur met en scène la tension entre désir de vengeance et élan vers le pardon, ultime grâce improbable