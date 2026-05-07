Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ose le chemin de ton désir

Soleïa de Gourcy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Soleïa de Gourcy livre le récit de son enfance et de son adolescence, marquées par la violence de son père et de son frère, et par le silence d'une mère prisonnière de cette spirale familiale. Au coeur de ce chaos, une parole s'imprime en elle comme une promesse mystérieuse et inébranlable. Peu à peu, cette parole devient un chemin d'abandon vers une transcendance qu'elle nomme Dieu. Au fil du temps, elle comprend que ce qu'elle croyait instinct de survie est en réalité une force intérieure qui la relève. Elle se découvre appelée à un abandon total, un désir humainement impensable : celui de pardonner. Ce parcours intérieur est décrit comme un voyage impossible à entreprendre seule, mais qui révèle la puissance de la grâce : a foi et l'expérience spirituelle traversent la douleur, offrant une présence invisible mais vivante et un chemin vers la consolation. L'auteur met en scène la tension entre désir de vengeance et élan vers le pardon, ultime grâce improbable

Par Soleïa de Gourcy
Chez Parole et silence

|

Auteur

Soleïa de Gourcy

Editeur

Parole et silence

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ose le chemin de ton désir par Soleïa de Gourcy

Commenter ce livre

 

Ose le chemin de ton désir

Soleïa de Gourcy

Paru le 28/05/2026

180 pages

Parole et silence

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596782
9782889596782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.