Créatures mythologiques - Histoires et légendes de la mer

Dans ce livre illustré, certains des monstres aquatiques les plus impressionnants de tous les temps prennent vie à travers des images percutantes, révélant leurs secrets grâce aux explications détaillées d'un célèbre biologiste marin renommé et aux textes qui racontent les aventures fantastiques d'un explorateur. Entre science et mythologie, préhistoire et monde moderne, ce livre met en lumière les mystères des créatures aquatiques les plus étonnantes ; cela permet aux jeunes lecteurs de découvrir tous les détails de leur biologie et de leur mode de vie, les récits fantastiques dont elles sont les protagonistes et même la façon dont certaines se sont finalement révélées réelles.