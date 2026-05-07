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#Roman francophone

D'une chambre d'hiver

Gustave Roud

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Deux adolescents se rencontrent sur les bancs du collège. Gustave remarque tout de suite qu'en cette fin d'été, Edmond a la peau hâlée, signe qu'il vient comme lui de la campagne. Dix ans plus tard, Roud, qui est déjà poète mais n'a encore rien publié, envoie une première lettre à son ancien camarade, devenu médecin. Désormais, et jusqu'à sa mort, il lui écrira presque chaque année, le plus souvent l'hiver - cette saison où le temps s'abolit, où le passé peut redevenir aussi présent que le présent lui-même. Poète, traducteur, critique et photographe, Gustave Roud (1897-1976) est l'un des écrivains suisses les plus importants du XXe siècle. Inédites, ses lettres à Edmond Thévoz, conservées dans son fonds d'archives, n'étaient connues jusque-là que d'une poignée de spécialistes. "Je me souviens très bien qu'une fois, par une chaude après-midi de septembre, tu t'étais endormi à ton banc, la tête sur les bras nus croisés, et j'avais eu le sentiment, aussi violent qu'une illumination brutale et subite, d'une présence humaine absolue". Texte édité par Stéphane Pétermann

Par Gustave Roud
Chez Editions Zoé

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Auteur

Gustave Roud

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature française

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D'une chambre d'hiver

Gustave Roud

Paru le 07/05/2026

288 pages

Editions Zoé

12,50 €

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