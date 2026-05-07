Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La lettre

Clarisse Francillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Renée Cheminade, trente-cinq ans, est publicitaire à Paris. En vacances sur la côte catalane, elle rencontre une jeune femme dont elle tombe amoureuse. Au retour, sa vie quotidienne - la famille, les collègues, le chat, la grisaille - ne lui semble plus qu'une parenthèse dans sa relation avec Montserrat. De déclarations passionnées en silences intolérables, les deux femmes se désirent, se mentent, se quittent et se retrouvent - jusqu'au quatrième été. Le dénouement est dévoilé dès l'ouverture : la dernière lettre de Renée, déchirée par ses proches, n'atteindra pas sa destinataire. Mais tout le roman s'attache à déplier cette page secrète, pour raconter un grand amour dans ses ambiguïtés, sa drôlerie, sa violence et sa sensualité. Publié pour la première fois en 1958, "La lettre" est "un livre lumineux, où les lesbiennes existent, où leurs corps sont glorieux, leurs âmes amoureuses, où il n'est pas question qu'il en soit autrement" (Pauline Delabroy-Allard). Née en Suisse, Clarisse Francillon (1899-1976) a passé la majeure partie de sa vie en France. Traductrice notamment du livre culte de Malcolm Lowry, "Au-dessous du volcan", elle est l'autrice d'une oeuvre littéraire profondément actuelle, qui met en scène des femmes en lutte contre les normes, prêtes à assumer leurs désirs et leurs aspirations, coûte que coûte. Préface de Pauline Delabroy-Allard

Par Clarisse Francillon
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Clarisse Francillon

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La lettre par Clarisse Francillon

Commenter ce livre

 

La lettre

Clarisse Francillon

Paru le 07/05/2026

288 pages

Editions Zoé

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889075218
9782889075218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.