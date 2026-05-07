Avec monsieur Poquette, Noa vit de merveilleuses aventures. Si seulement son papa pouvait le voir ! Noa a une grande imagination et, dans ses aventures, elle est toujours accompagnée de monsieur Poquette, son ami imaginaire. Mais à l'école, la maîtresse s'inquiète car monsieur Poquette distrait trop Noa ! Son papa l'amène chez le médecin, dont l'avis est rassurant (voire surprenant) : l'imagination débordante de Noa est un trésor à protéger, il est recommandé de l'écouter et de l'accompagner dans ses histoires. Alors, le papa de Noa pose des questions, et apprend petit à petit à faire confiance à sa fille, et à ce mystérieux monsieur Poquette.