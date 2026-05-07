Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Monsieur Poquette

Suzanna Isern, Miren asiain Lora, Miren Asiain Lora

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec monsieur Poquette, Noa vit de merveilleuses aventures. Si seulement son papa pouvait le voir ! Noa a une grande imagination et, dans ses aventures, elle est toujours accompagnée de monsieur Poquette, son ami imaginaire. Mais à l'école, la maîtresse s'inquiète car monsieur Poquette distrait trop Noa ! Son papa l'amène chez le médecin, dont l'avis est rassurant (voire surprenant) : l'imagination débordante de Noa est un trésor à protéger, il est recommandé de l'écouter et de l'accompagner dans ses histoires. Alors, le papa de Noa pose des questions, et apprend petit à petit à faire confiance à sa fille, et à ce mystérieux monsieur Poquette.

Par Suzanna Isern, Miren asiain Lora, Miren Asiain Lora
Chez Alice

|

Auteur

Suzanna Isern, Miren asiain Lora, Miren Asiain Lora

Editeur

Alice

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Monsieur Poquette par Suzanna Isern, Miren asiain Lora, Miren Asiain Lora

Commenter ce livre

 

Monsieur Poquette

Suzanna Isern, Miren asiain Lora, Miren Asiain Lora trad. Beucher anne Cohen, Anne Cohen Beucher

Paru le 07/05/2026

40 pages

Alice

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874267338
9782874267338
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.