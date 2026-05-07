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Mappa frontiera

Stevenson

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Longtemps, les frontières furent des marges, des zones d'épaisseur où s'entremêlaient circulations, échanges et rivalités. Avec l'Etat moderne, elles sont devenues lignes de souveraineté - tracés géométriques, crêtes de montagnes, fleuves ou dispositifs militaires. Simples traits séparant deux territoires ? Ces lignes, même fortifiées, restent au contraire fragiles, chargées d'histoire, riches de conflits et d'imaginaires. Réunissant philosophe, historien, cartographe, géographe, architecte ou artiste, le collectif Stevenson propose un atlas d'images et de récits autour des lignes qui découpent notre monde. Car tracer une frontière, ce n'est pas seulement séparer, c'est aussi transformer les territoires et façonner jusqu'à nos manières d'habiter la Terre.

Par Stevenson
Chez Parenthèses Editions

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Auteur

Stevenson

Editeur

Parenthèses Editions

Genre

Géographie humaine

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Mappa frontiera

Stevenson

Paru le 07/05/2026

182 pages

Parenthèses Editions

24,00 €

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Scannez le code barre 9782863644720
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