Mappa frontiera

Longtemps, les frontières furent des marges, des zones d'épaisseur où s'entremêlaient circulations, échanges et rivalités. Avec l'Etat moderne, elles sont devenues lignes de souveraineté - tracés géométriques, crêtes de montagnes, fleuves ou dispositifs militaires. Simples traits séparant deux territoires ? Ces lignes, même fortifiées, restent au contraire fragiles, chargées d'histoire, riches de conflits et d'imaginaires. Réunissant philosophe, historien, cartographe, géographe, architecte ou artiste, le collectif Stevenson propose un atlas d'images et de récits autour des lignes qui découpent notre monde. Car tracer une frontière, ce n'est pas seulement séparer, c'est aussi transformer les territoires et façonner jusqu'à nos manières d'habiter la Terre.