Angel Sanctuary - Tokyo Chronos Tome 1

Kuon Kanai vivait déjà à Tokyo le jour où une fine pluie de plumes tomba sur la ville, faisant descendre sur Terre des angelots... Depuis ces événements, le jeune collégien aperçoit sporadiquement des ailes au dos de ses amis, d'étranges symboles noirs dans le ciel... sans en comprendre la raison. Ces étranges visions ne l'empêchent pas de tomber éperdument amoureux de Karis Kazamamori, une élève plus âgée qui l'éconduit gentiment. Mais en tentant de la protéger des griffes de son père adoptif, le jeune homme va découvrir un monde qu'il ne soupçonnait pas...