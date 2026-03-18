Angel Sanctuary Tome 1

Il y a bien longtemps, l'ange Alexiel mena une révolte contre Dieu qui échoua. Sa punition : la réincarnation éternelle en des vies humaines proies à des tourmentes aussi bien physiques qu'émotionnelles... Des milliers d'années plus tard, elle se réincarne en Setsuna Mudô, un jeune garçon japonais. Mais la malédiction sévit toujours : il est amoureux de sa soeur Sara et transgresse ainsi les lois de cet amour interdit. C'est alors que l'ange Rosiel, frère jumeau d'Alexiel et ennemi juré de celle-ci, est libéré. Il souhaite à tout prix retrouver sa soeur prisonnière du corps de Setsuna pour poursuivre leur affrontement, quitte à provoquer l'effondrement du monde...