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Angel Sanctuary Tome 1

Kaori Yuki

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Il y a bien longtemps, l'ange Alexiel mena une révolte contre Dieu qui échoua. Sa punition : la réincarnation éternelle en des vies humaines proies à des tourmentes aussi bien physiques qu'émotionnelles... Des milliers d'années plus tard, elle se réincarne en Setsuna Mudô, un jeune garçon japonais. Mais la malédiction sévit toujours : il est amoureux de sa soeur Sara et transgresse ainsi les lois de cet amour interdit. C'est alors que l'ange Rosiel, frère jumeau d'Alexiel et ennemi juré de celle-ci, est libéré. Il souhaite à tout prix retrouver sa soeur prisonnière du corps de Setsuna pour poursuivre leur affrontement, quitte à provoquer l'effondrement du monde...

Par Kaori Yuki
Chez Pika Edition

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Auteur

Kaori Yuki

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Angel Sanctuary Tome 1

Kaori Yuki trad. Camille Velien

Paru le 18/03/2026

404 pages

Pika Edition

16,00 €

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