Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

24 heures dans la vie d'une reine

Muriel Barbier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie-Antoinette a passé onze automnes au château de Fontainebleau entre 1770 et 1786. Elle découvre le château, âgée de 15 ans, alors qu'elle est encore Dauphine et en profite une dernière fois à 30 ans, jeune mère et reine de France. Les séjours à Fontainebleau bénéficiant d'une étiquette de cour allégée ont été pour elle des parenthèses enchantées et des moments de douceur de vivre. Par les décors somptueux et originaux qu'elle a commandés, Marie-Antoinette marque encore le château de sa présence. Construit autour de témoignages de ses contemporains et d'une riche iconographie, ce livre fait apparaître la singularité de ses séjours à Fontainebleau.

Par Muriel Barbier
Chez Le Passage

|

Auteur

Muriel Barbier

Editeur

Le Passage

Genre

XVIIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 24 heures dans la vie d'une reine par Muriel Barbier

Commenter ce livre

 

24 heures dans la vie d'une reine

Muriel Barbier

Paru le 30/04/2026

120 pages

Le Passage

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847425451
9782847425451
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.