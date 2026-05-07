24 heures dans la vie d'une reine

Marie-Antoinette a passé onze automnes au château de Fontainebleau entre 1770 et 1786. Elle découvre le château, âgée de 15 ans, alors qu'elle est encore Dauphine et en profite une dernière fois à 30 ans, jeune mère et reine de France. Les séjours à Fontainebleau bénéficiant d'une étiquette de cour allégée ont été pour elle des parenthèses enchantées et des moments de douceur de vivre. Par les décors somptueux et originaux qu'elle a commandés, Marie-Antoinette marque encore le château de sa présence. Construit autour de témoignages de ses contemporains et d'une riche iconographie, ce livre fait apparaître la singularité de ses séjours à Fontainebleau.