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Troubles alimentaires

Sara Stevan

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Anorexie, boulimie, hyperphagie, binge-eating, orthorexie, bigorexie, hyperphagies nocturnes, bodypositivisme, musculation extrême ou recours à l'Ozempic : qu'ils soient regroupés sous l'appellation " troubles du comportement alimentaire (TCA) " ou que ce soient de nouvelles obsessions aujourd'hui propulsées par les réseaux sociaux, ces phénomènes sont au coeur de ce livre, qui offre un panorama des histoires et des errances individuelles de personnes engagées dans un parcours de guérison. L'autrice décrypte dix cas réels et anonymisés de thérapie liés aux troubles du comportement alimentaire et à des problématiques apparentées. Elle entraîne le lecteur au coeur de la salle d'analyse et lui donne accès aux dialogues vivants qui se nouent entre elle et ses patients. Elle montre que les TCA sont d'abord des troubles existentiels voire philosophiques, résistant très souvent aux prises en charge traditionnelles, ceci malgré la multiplication récente des offres, des thérapies promettant de traiter " techniquement " les symptômes mais laissant la personne dans une sorte d'errance médicale et plus grave encore restant à la périphérie d'elle-même. Ce livre remet au centre l'importance et le décryptage de l'inconscient, seules à même de permettre une transformation intérieure depuis le lieu où le symptôme s'enracine. Car les TCA touchent au sens, au lien, au désir, au sentiment d'exister et à l'expression de soi. Chaque chapitre permet de comprendre comment se situer face aux TCA, comment réagir en tant que proche et vers quels professionnels s'orienter. Des audios axés sur " l'ici et maintenant ", avec des exercices simples et concrets, ainsi que des propositions philosophiques, accompagnent les personnes qui souhaitent franchir les premières étapes vers une demande d'aide ou vers des solutions concrètes.

Par Sara Stevan
Chez Favre

|

Auteur

Sara Stevan

Editeur

Favre

Genre

Témoignages

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Troubles alimentaires

Sara Stevan

Paru le 13/05/2026

176 pages

Favre

22,00 €

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9782828923518
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