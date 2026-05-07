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Le chambellan des murailles

KarinKa, Cécile

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Tous les étés, Malo va passer ses vacances dans un vieux fort délabré avec sa famille. Il y retrouve ses cousins avides des multiples aventures qu'offrent les recoins du château. Sauf que l'aventure, Malo déteste ça ! Oui, il est trouillard, et même s'il essaye de se soigner, c'est loin d'être gagné. Quand une nuit, il se voit couronné Grand Chambellan des murailles par les fantômes du fort, admiratifs de son courage et de sa force à endurer la peur, Malo est obligé de prendre le parti de ceux qui lui foutent une trouille bleue...

Par KarinKa, Cécile
Chez Jungle

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Auteur

KarinKa, Cécile

Editeur

Jungle

Genre

Aventure

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Le chambellan des murailles

KarinKa, Cécile

Paru le 07/05/2026

46 pages

Jungle

12,50 €

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Scannez le code barre 9782822248808
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