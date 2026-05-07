Action humanitaire

Immédiatement après la réélection de Donald Trump, on a assisté à un effondrement des ressources financières de l'aide d'urgence dont les Etats-Unis d'Amérique étaient de loin les principaux contributeurs. Se pose depuis-lors la question cruciale de la survie de plus de 200 millions de personnes directement dépendantes d'un soutien international. La capacité de réponse aux crises est confrontée à un risque majeur de paralysie. Les agences humanitaires des Nations-Unies, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le mouvement de la Croix-Rouge internationale sont entravés face aux besoins à couvrir. La disparition pure et simple de certaines de ces organisations n'est pas exclue. Comment un seul pays contributeur peut-il, à lui seul, par son désengagement, mettre en péril tout un édifice international construit depuis le XIXème siècle ? Après avoir analysé les mécanismes qui ont conduit à cette situation, l'ouvrage propose une nouvelle organisation globale de l'aide humanitaire, plus en résonnance avec les réalités géopolitiques du monde contemporain