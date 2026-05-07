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Champagne Devaux

Yves Tesson

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La Maison DEVAUX est au coeur d'une saga familiale qui débute avec les frères Jules et Auguste Devaux peu avant le milieu du XIXe siècle. La marque connaît très vite le succès. Elle est partie intégrante de la renommée mondiale des vins de Champagne. Champagne DEVAUX se conjugue aujourd'hui au pluriel. En effet, cette aventure familiale a été directement transmise il y a plus de 30 ans - avec une vision à long terme - à des familles de vignerons. Elles se sont réunies dans un projet à taille humaine sur le modèle de la coopération associé à une forte exigence de qualité. Alors dernier du nom et sans héritier, Jean-Pol Auguste Devaux confie en 1987 au groupe vinicole Union Auboise les destinées de cette marque au passé prestigieux et à l'avenir prometteur. Ce livre retrace l'histoire passée et contemporaine de cette saga familiale.

Par Yves Tesson
Chez Sud Ouest editions

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Auteur

Yves Tesson

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Champagne

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Champagne Devaux

Yves Tesson

Paru le 07/05/2026

Sud Ouest editions

35,00 €

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Scannez le code barre 9782817712895
9782817712895
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