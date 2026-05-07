La Maison DEVAUX est au coeur d'une saga familiale qui débute avec les frères Jules et Auguste Devaux peu avant le milieu du XIXe siècle. La marque connaît très vite le succès. Elle est partie intégrante de la renommée mondiale des vins de Champagne. Champagne DEVAUX se conjugue aujourd'hui au pluriel. En effet, cette aventure familiale a été directement transmise il y a plus de 30 ans - avec une vision à long terme - à des familles de vignerons. Elles se sont réunies dans un projet à taille humaine sur le modèle de la coopération associé à une forte exigence de qualité. Alors dernier du nom et sans héritier, Jean-Pol Auguste Devaux confie en 1987 au groupe vinicole Union Auboise les destinées de cette marque au passé prestigieux et à l'avenir prometteur. Ce livre retrace l'histoire passée et contemporaine de cette saga familiale.