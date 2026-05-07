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Iran, la fin du totalitarisme ?

Farhad Khosrokhavar

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"Un livre de fond qui éclaire l'actualité. Iran, la fin du totalitarisme ? analyse le paradoxe d'un régime théocratique devenu totalitaire et qui, malgré une répression extrême, échoue à faire taire une contestation sociale récurrente. Pourquoi la société iranienne se soulève-t-elle périodiquement ? Pourquoi ce pouvoir, pourtant rejeté par une très large majorité, ne s'est-il pas effondré de lui-même ? Comment l'engagement militaire d'Israël et des Etats-Unis, à partir du 28 février 2026, bouleverse-t-il la donne ? Farhad Khosrokhavar montre que la survie du régime reposait sur l'alliance entre le Guide suprême, Ali Khamenei, et le corps des Gardiens de la révolution, pilier d'un appareil répressif et d'une économie mafieuse fondée sur la rente pétrolière et l'appropriation de ressources hors contrôle étatique. Cette imbrication des intérêts idéologiques et économiques explique la violence durable de l'Etat et l'échec des révoltes, y compris, peut-on craindre, après que le Guide suprême et nombre de dirigeants du régime aient été éliminés." Michel Wieviorka, directeur de collection.

Par Farhad Khosrokhavar
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Farhad Khosrokhavar

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Iran

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Iran, la fin du totalitarisme ?

Farhad Khosrokhavar

Paru le 07/05/2026

166 pages

Editions de l’Aube

16,00 €

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Scannez le code barre 9782815973618
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