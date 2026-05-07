Et Athènes brûlait

Athènes brûle, encerclée par la forêt en feu. Dans une Grèce qui s'égare entre compromissions et bouleversements, certains pourtant veulent à tout prix éviter l'irrémédiable... dont Popi, agente du Renseignement, déchirée entre devoir et conscience. Starkos, le ministre de l'Environnement, promoteur d'un projet désastreux d'extension du port du Pirée au profit d'un ­lobbying chinois, est en effet visé, et elle se doit de déjouer l'attentat dont il est menacé. Dilemme manichéen ?? Au contraire ? : Nikos Nikolopoulos nous entraîne dans un thriller politique et écologique où s'entremêlent réalité incandescente, radicalités ô combien contemporaines et mémoire blessée. Nikos Nikolopoulos est un écrivain suisse d'origine grecque, qui explore l'Europe à travers la Grèce et ses zones de marge.