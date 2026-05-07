Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Et Athènes brûlait

Nikos Nikolopoulos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Athènes brûle, encerclée par la forêt en feu. Dans une Grèce qui s'égare entre compromissions et bouleversements, certains pourtant veulent à tout prix éviter l'irrémédiable... dont Popi, agente du Renseignement, déchirée entre devoir et conscience. Starkos, le ministre de l'Environnement, promoteur d'un projet désastreux d'extension du port du Pirée au profit d'un ­lobbying chinois, est en effet visé, et elle se doit de déjouer l'attentat dont il est menacé. Dilemme manichéen ?? Au contraire ? : Nikos Nikolopoulos nous entraîne dans un thriller politique et écologique où s'entremêlent réalité incandescente, radicalités ô combien contemporaines et mémoire blessée. Nikos Nikolopoulos est un écrivain suisse d'origine grecque, qui explore l'Europe à travers la Grèce et ses zones de marge.

Par Nikos Nikolopoulos
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Nikos Nikolopoulos

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et Athènes brûlait par Nikos Nikolopoulos

Commenter ce livre

 

Et Athènes brûlait

Nikos Nikolopoulos

Paru le 07/05/2026

352 pages

Editions de l’Aube

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815972338
9782815972338
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.