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L'alimentation selon Hildegarde de Bingen

Sophie Macheteau

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Au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, bénédictine, femme de lettres, compositrice et naturopathe avant l'heure, avait déjà vu dans l'aliment un remède. Elle percevait ce que la recherche confirme aujourd'hui : l'alimentation est un dialogue entre le corps et l'esprit. Chaque aliment possède une viriditas, une énergie : manger devient un acte alchimique, les aliments se transformant en vitalité. Pionnière, sa philosophie résonne avec nos préoccupations modernes : Hildegarde parlait déjà de digestion, d'inflammation et de surcharge émotionnelle. Découvrez dans cet ouvrage les principes fondamentaux de l'alimentation selon Hildegarde, les aliments recommandés et ceux à éviter, et 37 recettes saines et délicieuses inspirées de la sagesse d'Hildegarde de Bingen.

Par Sophie Macheteau
Chez Rustica éditions

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Auteur

Sophie Macheteau

Editeur

Rustica éditions

Genre

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L'alimentation selon Hildegarde de Bingen

Sophie Macheteau

Paru le 07/05/2026

128 pages

Rustica éditions

14,95 €

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Scannez le code barre 9782815324786
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