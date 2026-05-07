L'alimentation selon Hildegarde de Bingen

Au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, bénédictine, femme de lettres, compositrice et naturopathe avant l'heure, avait déjà vu dans l'aliment un remède. Elle percevait ce que la recherche confirme aujourd'hui : l'alimentation est un dialogue entre le corps et l'esprit. Chaque aliment possède une viriditas, une énergie : manger devient un acte alchimique, les aliments se transformant en vitalité. Pionnière, sa philosophie résonne avec nos préoccupations modernes : Hildegarde parlait déjà de digestion, d'inflammation et de surcharge émotionnelle. Découvrez dans cet ouvrage les principes fondamentaux de l'alimentation selon Hildegarde, les aliments recommandés et ceux à éviter, et 37 recettes saines et délicieuses inspirées de la sagesse d'Hildegarde de Bingen.