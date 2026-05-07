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Little Book of California Style

Deirdre Clemente

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Des technologies futuristes de la Silicon Valley aux universités de rang mondial, de Mickey aux Kardashian, des pantalons en cuir de Mötley Crüe aux bandanas de Tupac, la Californie dicte les tendances à travers la planète. Vestes en jean des ranchers, tongs des surfeurs, mini-robes des starlettes : ici, les lieux et les habitants inventent sans effort la mode contemporaine et définissent une irrésistible manière de vivre. Little Book of California Style nous entraîne à travers l'histoire d'une terre de liberté et d'accueil - la terre du rêve californien - dont la lumière dorée et l'audace illuminent le monde entier.

Par Deirdre Clemente
Chez Editions Place des Victoires

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Auteur

Deirdre Clemente

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Mode

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Little Book of California Style

Deirdre Clemente

Paru le 07/05/2026

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

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Scannez le code barre 9782809902433
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