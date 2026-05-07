Des technologies futuristes de la Silicon Valley aux universités de rang mondial, de Mickey aux Kardashian, des pantalons en cuir de Mötley Crüe aux bandanas de Tupac, la Californie dicte les tendances à travers la planète. Vestes en jean des ranchers, tongs des surfeurs, mini-robes des starlettes : ici, les lieux et les habitants inventent sans effort la mode contemporaine et définissent une irrésistible manière de vivre. Little Book of California Style nous entraîne à travers l'histoire d'une terre de liberté et d'accueil - la terre du rêve californien - dont la lumière dorée et l'audace illuminent le monde entier.