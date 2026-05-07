Dame Dara de Reiwa Tome 4

Après la mort de Dara-san, qu'est devenu l'homme qu'elle a aimé? ? Bien des lunes se sont écoulées depuis ce temps-là... Et si, à sa mort, Dara-san s'est transformée en déesse des malédictions, elle est devenue un être surnaturel très attentionné dans l'ère Reiwa, aux petits soins pour Kaoru et pour sa grande soeur Hinata. Aujourd'hui, nos deux garnements embarquent Dara-san à la fête de l'école puis au réveillon du nouvel an, le tout dans la plus grande insouciance ? !