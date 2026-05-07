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Dame Dara de Reiwa Tome 4

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

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Après la mort de Dara-san, qu'est devenu l'homme qu'elle a aimé? ? Bien des lunes se sont écoulées depuis ce temps-là... Et si, à sa mort, Dara-san s'est transformée en déesse des malédictions, elle est devenue un être surnaturel très attentionné dans l'ère Reiwa, aux petits soins pour Kaoru et pour sa grande soeur Hinata. Aujourd'hui, nos deux garnements embarquent Dara-san à la fête de l'école puis au réveillon du nouvel an, le tout dans la plus grande insouciance ? !

Par Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Dame Dara de Reiwa Tome 4

Haruomi Tomotsuka, Tomotsuka Haruomi

Paru le 07/05/2026

200 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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