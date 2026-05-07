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Ultime frisson !

Joris Chamblain, Gabriele Bagnoli, Marjorie Chamblain

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Lorsque Mike, jeune geek cinéphile, entraîne sa cousine Sarah, globe-trotteuse aguerrie, sur une île des interdite pour visiter un décor de film, ils ignorent qu'ils vont réveiller une divinité ancestrale. En dérobant les attributs sacrés d'Iansâ, déesse des tempêtes, ils déclenchent tremblements de terre, cyclones dévastateurs et phénomènes surnaturels qui menacent de détruire le monde. Piégés sur cette île hostile où la nature elle-même devient leur ennemie, Sarah et Mike devront affronter leurs peurs et mettre leurs différences de côté car ils n'auront qu'une seule chance de sauver l'humanité : apaiser la déesse avant qu'il ne soit trop tard.

Par Joris Chamblain, Gabriele Bagnoli, Marjorie Chamblain
Chez Le Lombard

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Auteur

Joris Chamblain, Gabriele Bagnoli, Marjorie Chamblain

Editeur

Le Lombard

Genre

Divers

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Ultime frisson !

Joris Chamblain, Gabriele Bagnoli, Marjorie Chamblain

Paru le 07/05/2026

72 pages

Le Lombard

13,95 €

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Scannez le code barre 9782808215145
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