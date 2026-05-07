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Bruxelles, une lecture de la ville

Christian Vandermotten

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Bruxelles est complexe, difficile à découvrir sans posséder un fil d'Ariane s'étirant dans les temps longs de l'histoire. Le système de gouvernance de cette ville devenue extrêmement cosmopolite a paradoxalement été construit dans un contexte communautaire intra-belge. Les dichotomies sociales à l'intérieur de la ville et avec sa périphérie et les réponses politiques s'inscrivent dans le paysage urbain, une lecture qui traverse l'ouvrage.

Par Christian Vandermotten
Chez Université de Bruxelles

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Auteur

Christian Vandermotten

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Géograhie urbaine

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Bruxelles, une lecture de la ville

Christian Vandermotten

Paru le 28/05/2026

Université de Bruxelles

11,00 €

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Scannez le code barre 9782800419657
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