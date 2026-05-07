Bruxelles, une lecture de la ville

Bruxelles est complexe, difficile à découvrir sans posséder un fil d'Ariane s'étirant dans les temps longs de l'histoire. Le système de gouvernance de cette ville devenue extrêmement cosmopolite a paradoxalement été construit dans un contexte communautaire intra-belge. Les dichotomies sociales à l'intérieur de la ville et avec sa périphérie et les réponses politiques s'inscrivent dans le paysage urbain, une lecture qui traverse l'ouvrage.
Par
Christian Vandermotten Chez
Université de Bruxelles
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