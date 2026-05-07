Biais et politique

Ce livre explore les défis cognitifs de la prise de décision politique dans des contextes complexes, où les solutions définitives sont illusoires. Il met en lumière les limites de la rationalité, les biais cognitifs et les stratégies heuristiques utilisées par les décideuses et décideurs. Il s'adresse aux personnes chercheuses, aux gens qui étudient en sciences politiques ou en psychologie, ainsi qu'aux spécialistes de la gouvernance et de la prise de décision stratégique.