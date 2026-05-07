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Biais et politique

Benoît Béchard

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Ce livre explore les défis cognitifs de la prise de décision politique dans des contextes complexes, où les solutions définitives sont illusoires. Il met en lumière les limites de la rationalité, les biais cognitifs et les stratégies heuristiques utilisées par les décideuses et décideurs. Il s'adresse aux personnes chercheuses, aux gens qui étudient en sciences politiques ou en psychologie, ainsi qu'aux spécialistes de la gouvernance et de la prise de décision stratégique.

Par Benoît Béchard
Chez Presses de l'Université du Québec

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Auteur

Benoît Béchard

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Sociologie politique

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Biais et politique

Benoît Béchard

Paru le 07/05/2026

232 pages

Presses de l'Université du Québec

24,00 €

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Scannez le code barre 9782760562622
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