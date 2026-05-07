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Les locations en meublé 2026

Longevialle fabrice De

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Trouvez dans ce guide pratique une cartographie des locations en meublé et des régimes qui leur sont associés aux plans juridique, fiscal et social. Les + de l'ouvrage / arguments pub = - Les différents types de locations en meublé - Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux - Des exemples concrets et des infographies - Inclus un kit de loueur en meublé (modèles, formulaires...) - Une version accessible en ligne Le descriptif de l'ouvrage = Chacun le sait, les locations en meublé sont soumises à des règles très spécifiques. Ainsi, elles ont la particularité d'être assimilées à des activités entrepreneuriales du point de vue de l'impôt sur le revenu. C'est ce qui fait une grande partie de leur attrait par rapport aux classiques locations de logements vides. Au-delà de cette caractéristique commune, des différences marquées existent entre les locations en meublé selon qu'elles portent sur des logements destinés à être occupés en tant que résidence principale, sur des hébergements touristiques ou bien encore sur des unités d'habitation situées dans des résidences pour étudiants ou pour seniors... Faisant oeuvre de clarification et de pédagogie, ce guide à jour des modifications introduites par la loi "Airbnb" du 19 novembre 2024 présente une cartographie des différents types de locations en meublé et des régimes qui leur sont associés aux plans juridique, fiscal et social. La cible lecteurs = A destination des propriétaires, investisseurs et leurs conseils (experts comptables, avocats et conseils en gestion de patrimoine).

Par Longevialle fabrice De
Chez Groupe Revue Fiduciaire

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Auteur

Longevialle fabrice De

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Histoire du droit

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Les locations en meublé 2026

Longevialle fabrice De

Paru le 11/06/2026

Groupe Revue Fiduciaire

35,10 €

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