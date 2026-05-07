Le littoral et les îles du Morbihan

Itinérance de 22 jours (510 km) sur le GR® 34, de Lorient à la Roche-Bernard, en passant par Quiberon et sa presqu'île. L'itinéraire traverse Carnac, pays des mégalithes ainsi qu'Auray et Vannes, villes d'art et d'histoire. Egalement décrit, le GR® de Pays Tour de Belle-Ile-en-mer, une itinérance de 4 jours (79km) entre falaises, landes, villes portuaires et océan à perte de vue. 19 promenades à la journée ou demi-journée complètent ce topoguide et permettent, notamment, d'explorer les îles de Groix, Houat et Hoëdic.