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Le littoral et les îles du Morbihan

Collectif, FFRandonnée

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Itinérance de 22 jours (510 km) sur le GR® 34, de Lorient à la Roche-Bernard, en passant par Quiberon et sa presqu'île. L'itinéraire traverse Carnac, pays des mégalithes ainsi qu'Auray et Vannes, villes d'art et d'histoire. Egalement décrit, le GR® de Pays Tour de Belle-Ile-en-mer, une itinérance de 4 jours (79km) entre falaises, landes, villes portuaires et océan à perte de vue. 19 promenades à la journée ou demi-journée complètent ce topoguide et permettent, notamment, d'explorer les îles de Groix, Houat et Hoëdic.

Par Collectif, FFRandonnée
Chez FFRandonnée

|

Auteur

Collectif, FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Bretagne

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Le littoral et les îles du Morbihan

Collectif, FFRandonnée

Paru le 07/05/2026

128 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413919
9782751413919
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