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Les Abers, l'Iroise et Crozon

Collectif, FFRandonnée

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Plus de 40 jours d'itinérance sur le célèbre GR® 34, sentier des douaniers, et les 3 GR® de Pays " de Morlaix ", " d'Iroise " et " de la Presqu'Ile de de Crozon " à la rencontre d'un littoral préservé et sauvage. Le sentier de Morlaix à Brest permet d'admirer les récifs et îlots qui bordent le rivage. Le randonneur emprunte ensuite le chemin des phares entre Roscoff et Brest avant de poursuivre l'aventure le long des 120 km de côte de la Presqu'île de Crozon à la découverte d'espaces naturels remarquables et atteindre Douarnenez, village traditionnel de pêche à la sardine.

Par Collectif, FFRandonnée
Chez FFRandonnée

|

Auteur

Collectif, FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Bretagne

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Les Abers, l'Iroise et Crozon

Collectif, FFRandonnée

Paru le 07/05/2026

160 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413865
9782751413865
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