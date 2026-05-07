Prochaine étape, la Coupe du monde 2026 ! Découvrez le parcours exceptionnel de Désiré Doué A trois ans, Désiré Doué reçoit un ballon en plastique pour son anniversaire. Personne n'imagine alors que ce simple cadeau marque le début d'un destin hors du commun. Du centre de formation du Stade Rennais aux pelouses du Paris Saint-Germain, le jeune prodige se rapproche de son rêve : remporter les trophées les plus prestigieux. Et l'aventure ne fait que commencer... Bientôt, Désiré s'apprête à enflammer les stades américains lors de la Coupe du monde 2026. Une légende du football est-elle en train de naître ? Découvrez aussi les autres tomes de la collection à succès En route vers le podium avec les parcours des champions : Léon Marchand Mélanie De Jesus Dos Santos Victor Wembanyama Eric Perrot Tess Ledeux