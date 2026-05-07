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Sociologie du mode expérimental en entreprise

Jérôme Cihuelo

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Le mode expérimental est devenu un dispositif de gestion de référence dans l'accompagnement des processus d'innovation et de changement. Les entreprises, comme les pouvoirs publics, s'en saisissent pour renforcer l'efficacité de leurs organisations, réduire les risques associés aux transformations projetées et légitimer les orientations retenues. Prenant appui sur des expérimentations technicocommerciales, l'ouvrage apporte un éclairage sociologique afin de rendre compte des effets induits et des processus activés par l'introduction du mode expérimental au sein de structures opérationnelles. Ce dispositif de gestion met à l'épreuve l'innovation en devenir, mais il est lui-même éprouvé par de multiples réappropriations et redéfinitions au fil de son déroulement. Dans le même temps, il conduit à solliciter étroitement ses contributeurs par une confrontation à un contexte de travail plus incertain et plus exposé, tout en leur donnant accès à des sources renouvelées de pouvoir, de reconnaissance et de distinction. L'ouvrage propose des clés de compréhension aux pilotes d'expérimentation et aux managers "embarqués" issus de structures diverses (entreprises, administrations, collectivités territoriales, associations). Il s'adresse aux chercheurs et aux étudiants en sciences sociales s'intéressant aux questions des transformations dans les organisations sous l'angle des processus d'innovation. Retrouvez dans cet ouvrage ­ : - un éclairage sociologique sur un dispositif de gestion devenu central dans le suivi des processus d'innovation et de changement dans les grandes organisations - les résultats d'une vaste enquête conduite sur 30­ans et basée sur ­des ­expérimentations menées dans une entreprise emblématique - le décryptage d'un mode de gestion source d'enseignements utiles à la compréhension et à la conduite de processus expérimentaux

Par Jérôme Cihuelo
Chez Tec & Doc Lavoisier

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Auteur

Jérôme Cihuelo

Editeur

Tec & Doc Lavoisier

Genre

sociologie des organisations

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Sociologie du mode expérimental en entreprise

Jérôme Cihuelo

Paru le 07/05/2026

212 pages

Tec & Doc Lavoisier

35,00 €

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