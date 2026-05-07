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Pouilles

Collectifs, Guides Gallimard

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Bari, Lecce, Monopoli, Alberobello et ses trulli, Gallipoli, parc national du Gargano, îles Tremiti, criques aux eaux turquoise et petits ports de pêche, trattorias, cafés et glaciers, artisans et agriturismo, avec une incursion en Basilicate pour Matera : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les plages localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement les Pouilles et vous en dévoilent les secrets - Des activités, des randonnées, des idées et des bons plans pour découvrir la région autrement. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par ville et par région.

Par Collectifs, Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Collectifs, Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Italie

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Pouilles

Collectifs, Guides Gallimard

Paru le 21/05/2026

76 pages

Gallimard Loisirs

10,99 €

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