Place du Capitole, basilique Saint-Sernin, couvent des Jacobins, Cité de l'espace, terrasses devant la Garonne, gastronomie du Sud-Ouest, bars à vin et petites salles de concert, marchés gourmands, croisière ou balade à vélo le long du canal du Midi : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Toulouse et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.