Ljubljana et la Slovénie

Ruelles de la Vieille Ville et rues Sécession, Château médiéval et palais baroques, Triple Pont, bars-terrasses sur les berges de la Ljubljanica, clubs underground, plages de l'Adriatique et stations de ski, restaurants slow food et grottes de la campagne slovène : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement la Slovénie et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrementdes bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.