Quartier de Beacon Hill, Prudential Tower, Museum of Fine Arts, balade sur le Freedom Trail, université de Harvard, maisons de brique rouge et gratte-ciel de South End, match de base-ball au Fenway Park, restos de fruits de mer et concerts, rooftops et galeries : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Boston et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.