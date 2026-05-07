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Vaincre mon infertilité

Laurence Sala

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Arrête d'y penser. Ce n'était qu'un embryon. Détends-toi et ça viendra. Tu les connais ces phrases maladroites. Tes larmes ont coulé plus d'une fois. Et pourtant, tu es là. Parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Parce que ton bébé t'attend. Parce que ce n'est pas seulement la faute du stress, mais bien l'épreuve la plus taboue et la plus silencieuse de notre société. Que tu traverses des fausses couches à répétition, une endométriose, un syndrome des ovaires polykystiques, une infertilité inexpliquée ou un parcours de PMA épuisant... ce livre t'invite à découvrir d'autres pistes que tu n'as pas encore explorées : la génétique, l'environnement, la nutrition, les émotions, l'héritage invisible de tes lignées et la puissance de l'esprit. A travers l'analyse des dernières études scientifiques, des témoignages touchants, des conseils pratiques et des plantes médicinales, il te dévoile des clés précieuses pour agir concrètement sur ta fertilité. Plus qu'un guide, c'est une invitation à reprendre confiance, à garder espoir et à nourrir cette force qui est en toi. Il s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent faire de l'épreuve de la fertilité un simple chapitre de leur vie. Parce que derrière chaque diagnostic se cache une histoire singulière.

Par Laurence Sala
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Laurence Sala

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Désir d'enfant, stérilité

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Vaincre mon infertilité

Laurence Sala

Paru le 07/05/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

21,00 €

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