Frioul Frioul se situe dans la continuité d'un travail filé avec Ramona Badescu autour du mouvement, du déplacement, de l'observation, de la description de lieux et leurs habitants avec une attention à la temporalité et au détail. Frioul Frioul s'écrit au fil de la lumière, les poèmes suivent la courbe du soleil du lever au coucher, du moment où l'île émerge de la nuit au moment où elle y plonge, de la calanque de Ratonneau et l'hôpital Caroline à l'île de Pomègue. ? Sur cette île au large de Marseille où vivent quelques humains, beaucoup de touristes, énormément de gabians (ces goélands marseillais qui font les fiers ! ), des agaves, des roches et cailloux, sur cette île que borde la mer, ses paillettes et ses posidonies, Ramona Badescu promène son regard, du détail à l'immensité, du visible à l'invisible. Fanny Dreyer visite à sa manière ces thématiques communes que les deux autrices ont décidées lors de séjours ensemble sur l'île. Les peintures de Fanny explorent le mouvement, le motif qui rebondit, le minuscule et le vaste. D'une image à l'autre, la lumière varie, le motif du soleil devient confetti, chardon, oeil de chouette, paillette de lumière ! On retrouve les thèmes présents dans les poèmes autour du vivant, humains, gabians, plantes, on se rapproche de l'herbier et du documentaire animalier... Puis soudain, l'illusion ou le mirage arrivent, le livre fait apparaître des choses par l'écho entre les images, on glisse d'éléments très tangibles et très précis, à des choses sensorielles, non-dites et non-visibles. C'est un livre magique ! Frioul Frioul !