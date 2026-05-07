Black British Music

Dans ce court texte accessible, l'historien et sociologue Paul Gilroy, développe sa théorie des diasporas appliquée aux champs des musiques populaires. Des premiers imports afro-américains aux relations entre soul et panafricanisme, des rencontres interraciales sur le dancefloor à l'explosion des soundsystems, du futurisme de Parliament Funkadelic au reggae-pop de Bob Marley, en passant par le rap britannique, Paul Gilroy ancre l'histoire des musiques populaires dans l'antiracisme et l'invention d'une conscience collective noire. Il fait ainsi résonner jusqu'à nous la portée utopique des musiques afrodiasporiques : dépasser la perspective étroite de l'Etat-nation.