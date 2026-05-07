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Une bibliothèque, merde d’oyson !

Laurence Perrigault, Bérengère Voisin

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Patrice Allain, auteur, digger, collectionneur, fin connaisseur du surréalisme, et ami cher des éditions Bouclard (il avait coordonné pour nous l'édition de Album, un hapax des années 30 de Fabien Loris) a disparu en novembre 2024. Quelques mois auparavant, les universitaires et autrices Laurence Perrigault et Bérengère Voisin lui rendaient visite dans sa " mine ". Une collection hallucinante de livres, tracts, objets, photographies, dessins, à la fois situ, dadaïstes, surréalistes. Ce texte est une pérégrination au sein de cette bibliothèque.

Par Laurence Perrigault, Bérengère Voisin
Chez Bouclard éditions

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Auteur

Laurence Perrigault, Bérengère Voisin

Editeur

Bouclard éditions

Genre

Critique

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Une bibliothèque, merde d’oyson !

Laurence Perrigault, Bérengère Voisin

Paru le 07/05/2026

64 pages

Bouclard éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782493311139
9782493311139
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