Une bibliothèque, merde d’oyson !

Patrice Allain, auteur, digger, collectionneur, fin connaisseur du surréalisme, et ami cher des éditions Bouclard (il avait coordonné pour nous l'édition de Album, un hapax des années 30 de Fabien Loris) a disparu en novembre 2024. Quelques mois auparavant, les universitaires et autrices Laurence Perrigault et Bérengère Voisin lui rendaient visite dans sa " mine ". Une collection hallucinante de livres, tracts, objets, photographies, dessins, à la fois situ, dadaïstes, surréalistes. Ce texte est une pérégrination au sein de cette bibliothèque.