La montagne

Quatre personnages, sur trois continents. Ils n'ont rien en commun (ou si peu), si ce n'est qu'ils fêtent tous un anniversaire. En tout cas, ils ne devraient jamais se rencontrer. Trois implants, ou trois petites pierres blanches, vont, cependant, tout changer, ébranler leur vie, et " troubler la musique parfaite du monde ". Petits arrangements, bonne conscience et volontés de changements se télescopent, s'entrechoquent, se catapultent jusqu'au vertige. Une fable grinçante sur un monde global, où tout se paie.