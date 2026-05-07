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#Roman francophone

La montagne

René Bizac

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Quatre personnages, sur trois continents. Ils n'ont rien en commun (ou si peu), si ce n'est qu'ils fêtent tous un anniversaire. En tout cas, ils ne devraient jamais se rencontrer. Trois implants, ou trois petites pierres blanches, vont, cependant, tout changer, ébranler leur vie, et " troubler la musique parfaite du monde ". Petits arrangements, bonne conscience et volontés de changements se télescopent, s'entrechoquent, se catapultent jusqu'au vertige. Une fable grinçante sur un monde global, où tout se paie.

Par René Bizac
Chez Editions Passage(s)

|

Auteur

René Bizac

Editeur

Editions Passage(s)

Genre

Théâtre - Pièces

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La montagne

René Bizac

Paru le 21/05/2026

96 pages

Editions Passage(s)

10,00 €

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Scannez le code barre 9782492986291
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