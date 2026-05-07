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Le voile, leur obsession et nous

Liza Hammar

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Ancré entre le Québec et la France, cet essai mêle rigueur académique et récit personnel pour interroger l'obsession politique sur le hijab. Liza Hammar, chercheuse féministe et musulmane, propose une lecture matérialiste des violences systémiques visant les femmes qui portent le voile. Elle explore la foi, les logiques de domination, ainsi que les impensés du féminisme et du progressisme. Un texte critique, nuancé, essentiel. Une co-édition avec les éditions de la rue Dorion (Canada).

Par Liza Hammar
Chez Editions Daronnes

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Auteur

Liza Hammar

Editeur

Editions Daronnes

Genre

Actualité politique France

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Le voile, leur obsession et nous

Liza Hammar

Paru le 29/05/2026

240 pages

Editions Daronnes

18,00 €

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Scannez le code barre 9782492312144
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