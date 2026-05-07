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#Roman francophone

Psyché

Céleste Sonnantes

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Entre Le Chant d'Achille et une réécriture sensuelle du mythe, Psyché de Céleste Sonnantes explore ce que l'amour révèle quand les yeux ne servent plus. Un roman envoûtant sur le désir, la beauté et l'ombre. Elle s'offre à son mystérieux amant sans jamais le voir. Dans l'obscurité, ni noms ni visages ne les trahissent. Leur liaison interdite a commencé par une nuit d'orage, lorsqu'elle a franchi sa porte, attirée par un destin inconnu. Une passion immédiate, intense et secrète, a éclos. Jeune artiste passionnée par les papillons, elle pensait ne jamais revoir cet homme dont elle ignorait tout. Mais dans ses dessins, il avait subtilisé l'Apollon - le tout premier : un papillon offert par son père pour ses huit ans, symbole de la genèse d'une vocation. Ce dessin devient le prétexte aux retrouvailles. Mais peut-on aimer sans voir ? Une ultime fois, elle l'attend, sur des falaises battues par les vagues et le vent, en plein jour. Il devra alors se dévoiler ou disparaître à jamais... Dans cette réécriture moderne et sensuelle du mythe de Psyché, l'amour se confronte à la monstruosité, et la beauté surgit des ténèbres. Comme dans tout conte, l'on espère que le baiser - alpha et oméga - dévoilera enfin un amour pur, sincère, dénué de paraître. Porté par une prose sensorielle et précise, Psyché déploie une tension intime entre lumière et ténèbres, attente et révélation. Avec Psyché, Céleste Sonnantes signe chez Elysande éditions un roman littéraire sur l'amour, le manque et la métamorphose. Une parution Elysande éditions pour les lecteurs de romans sensibles, poétiques et incarnés. "Une réinvention très libre du mythe, portée par une écriture ciselée, poétique et intensément sensorielle. Psyché est de ces romans dont la prose laisse une empreinte durable". Nicolas Sansonnet, éditeur chez Elysande

Par Céleste Sonnantes
Chez Editions Elysande

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Auteur

Céleste Sonnantes

Editeur

Editions Elysande

Genre

Littérature française

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Psyché

Céleste Sonnantes

Paru le 07/05/2026

226 pages

Editions Elysande

17,90 €

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