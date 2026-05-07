En finir avec l'homme nouveau

Bonne nouvelle : pour s'adapter aux demandes d'égalité, les hommes auraient changé, nous répète-t-on sans cesse. Mais que signifie cette obsession pour les nouvelles masculinités ? Brandies par une classe d'hommes privilégiés, les valeurs de progrès et de modernité ont surtout permis de promouvoir le changement pour que, finalement, rien ne change. Au fil d'un essai percutant, les chercheuses Mélanie Gourarier et Laura Verquere invitent à penser autrement la question des masculinités, pour que puisse advenir une véritable transformation sociale.