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En finir avec l'homme nouveau

Mélanie Gourarier, Laura Verquère

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Bonne nouvelle : pour s'adapter aux demandes d'égalité, les hommes auraient changé, nous répète-t-on sans cesse. Mais que signifie cette obsession pour les nouvelles masculinités ? Brandies par une classe d'hommes privilégiés, les valeurs de progrès et de modernité ont surtout permis de promouvoir le changement pour que, finalement, rien ne change. Au fil d'un essai percutant, les chercheuses Mélanie Gourarier et Laura Verquere invitent à penser autrement la question des masculinités, pour que puisse advenir une véritable transformation sociale.

Par Mélanie Gourarier, Laura Verquère
Chez La Déferlante

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Auteur

Mélanie Gourarier, Laura Verquère

Editeur

La Déferlante

Genre

sociologie du genre

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En finir avec l'homme nouveau

Mélanie Gourarier, Laura Verquère

Paru le 07/05/2026

160 pages

La Déferlante

19,00 €

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Scannez le code barre 9782487162587
9782487162587
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