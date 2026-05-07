Que se passe-t-il dans le monde, pendant que l'enfant dort ? Dans son quartier, dans sa ville, dans la forêt, à la campagne... tout n'est pas endormi... C'est la nuit. Dans le cocon de son lit, alors que l'enfant s'assoupit, les voisins regardent la télévision ou lisent une histoire aux enfants qui ne sont pas encore endormis, des voyageurs traversent la nuit en train, des amis campent tout près des étoiles, les grillons grésillent doucement dans la campagne. Maintenant que l'enfant est complètement endormi, au coeur de la nuit, les lumières clignotent dans la ville toujours agitée, Les lucioles brillent, les biches parcourent discrètement la forêt sous le hululement des chouettes. Puis à l'aube, tandis que l'enfant est encore enveloppé dans ses rêves, le boulanger s'active dans son atelier, c'est l'effervescence au marché, les lumières du quartier se rallument une à une. L'enfant, lui, profite encore un peu de la nuit. Un très bel album contemplatif pour évoquer ce moment particulier qu'est la nuit, mis en page dans un dégradé de bleus pour faire ressentir l'évolution du temps de la nuit.