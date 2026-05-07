Et si vous faisiez de votre maison la source de votre bonne humeur quotidienne ? Couleurs éclatantes, motifs joyeux, objets audacieux... Avec Dopamine déco, laissez libre cours à votre créativité et créez un lieu qui vous ressemble - vibrant, chaleureux et inspirant. Rachel Verney, reine de la dopamine déco, vous livre ses secrets adaptés à tous les budgets pour composer un intérieur qui booste le moral. Du mini relooking malin à la rénovation audacieuse, découvrez comment transformer chaque pièce en un concentré de vitalité et de plaisir visuel. Célébrez la couleur, invitez la joie, et faites de votre maison un refuge joyeux et stimulant !