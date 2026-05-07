Un souffle sur la Breizh

Elle est là pour vendre la maison, lui pour l'aider à la rénover. Mais c'est une tout autre aventure qui les attend... A la suite du décès d'un père dont elles n'avaient plus de nouvelles depuis longtemps, Isaure et sa soeur héritent de sa maison au bord de la mer. Bien décidées à ne garder aucun lien avec ce passé douloureux, elles choisissent de vendre. C'est ainsi qu'Isaure, jeune infirmière fraîchement diplômée, se rend en Bretagne pour rénover la bâtisse. A Karantez, elle fait la connaissance de Maden, artisan solaire et avenant, avec qui l'été prend un tournant tout à fait inattendu. Entre peinture, plage et beurre salé, les secrets du passé se dévoilent, les langues se délient et de nouveaux horizons se dessinent. En Bretagne, Isaure trouvera bien plus que le simple goût des embruns...