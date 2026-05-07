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#Roman francophone

Un souffle sur la Breizh

Manon Lécuyer

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Elle est là pour vendre la maison, lui pour l'aider à la rénover. Mais c'est une tout autre aventure qui les attend... A la suite du décès d'un père dont elles n'avaient plus de nouvelles depuis longtemps, Isaure et sa soeur héritent de sa maison au bord de la mer. Bien décidées à ne garder aucun lien avec ce passé douloureux, elles choisissent de vendre. C'est ainsi qu'Isaure, jeune infirmière fraîchement diplômée, se rend en Bretagne pour rénover la bâtisse. A Karantez, elle fait la connaissance de Maden, artisan solaire et avenant, avec qui l'été prend un tournant tout à fait inattendu. Entre peinture, plage et beurre salé, les secrets du passé se dévoilent, les langues se délient et de nouveaux horizons se dessinent. En Bretagne, Isaure trouvera bien plus que le simple goût des embruns...

Par Manon Lécuyer
Chez Eyrolles

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Auteur

Manon Lécuyer

Editeur

Eyrolles

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un souffle sur la Breizh

Manon Lécuyer

Paru le 07/05/2026

304 pages

Eyrolles

18,90 €

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