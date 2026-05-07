Horace Van Offel (1876-1945) est un écrivain belge qui, après avoir occupé pendant la guerre le poste de rédacteur en chef du Soir volé, décède sur le quai d'une gare en Allemagne au moment de la Libération, laissant derrière lui une compagne et huit enfants. S'appuyant sur des témoignages et de nombreux documents d'archives, Olivier Smolders, un de ses petits-fils, revient aujourd'hui sur l'histoire de ce personnage fantasque, rétif à toutes les avant-gardes, sorte de mousquetaire des lettres, montant à Paris dès 1908 et y menant une vie de forçat, le plus souvent dans l'extrême pauvreté. Son parcours croise de nombreux écrivains et artistes de son temps et interroge avec acuité les enjeux politiques d'une période particulièrement troublée. L'essai biographique d'Olivier Smolders analyse sans complaisance, avec un mélange de rigueur et de fantaisie, l'histoire d'un destin qui semble tout droit sorti d'un roman. Olivier Smolders est connu pour des courts-métrages troublants et puissants, d'une grande rigueur esthétique. Ces films, au caractère littéraire affirmé, ont reçu de nombreux prix à l'échelle internationale. Il a écrit plusieurs essais sur le cinéma, dont Eraserhead de David Lynch (Yellow Now, 1998), Nosferatu contre Dracula (Les Impressions Nouvelles, "? La Fabrique des héros ? ", 2019) et Dimanche et autres essais d'Edmond Bernhard (Yellow Now, 2024).