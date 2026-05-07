Le Duc de Penford Hall

Quittée par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion : le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été ! Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse, cinq ans plus tôt, d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin ? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin...