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Le Duc de Penford Hall

Nancy Atherton

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Quittée par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion : le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été ! Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse, cinq ans plus tôt, d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin ? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin...

Par Nancy Atherton
Chez Verso

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Auteur

Nancy Atherton

Editeur

Verso

Genre

Romans policiers

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Le Duc de Penford Hall

Nancy Atherton trad. Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

Paru le 07/05/2026

416 pages

Verso

9,90 €

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Scannez le code barre 9782386435379
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