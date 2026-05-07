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#Roman francophone

Caught Up

Navessa Allen

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UN MAFIEUX LASSE DE COMMETTRE DES CRIMES. UNE TRAVAILLEUSE DU SEXE AUX FANTASMES DEBRIDES. REUSSIREZ-VOUS A TENIR LA CADENCE ? Nico " Junior " Trocci a toujours vécu dans l'univers sombre et dépravé de la mafia. Pour échapper à cet enfer quotidien, il admire les vidéos érotiques de la belle Lauren. Autrefois son amour de lycée, elle est désormais hors de portée. Mais l'observer à travers son écran ne lui suffit plus. Il a besoin d'elle, et il fera tout pour la reconquérir... Quitte à faire bien plus que la supplier. Lauren " Lo " Marchetti donne vie aux fantasmes des autres. Sans se douter qu'un homme est prêt à tout pour réaliser les siens. Ce même homme qui lui a déjà brisé le coeur, Junior. Elle sait qu'il est dangereux et elle refuse de le laisser prendre le dessus. Pourtant, à mesure que leurs échanges torrides s'intensifient, elle se surprend à s'abandonner un peu plus à lui... au risque de réveiller d'anciens démons bien enfouis. Traduit de l'anglais par Loïc Le Jalu RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Navessa Allen
Chez Roncière

|

Auteur

Navessa Allen

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

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Caught Up

Navessa Allen trad. Jalu loïc Le, Loïc Le Jalu

Paru le 07/05/2026

384 pages

Roncière

19,90 €

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Scannez le code barre 9782385663254
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