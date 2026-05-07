J'appartiens aux contes de fées, mais je suis plus réelle que vous ne le croyez... Sous les eaux tranquilles d'un lac anglais habite un monstre aux dents affûtées comme des lames de rasoir, qui alimente les légendes locales depuis des générations. Jenny la Malfaisante n'a jamais adressé la parole à un seul être humain auparavant, mais lorsqu'une sorcière est jetée dans son lac par les habitants du village voisin, quelque chose la pousse à la sauver. Et justement, Tempérance ne sait pas pourquoi ses proches se sont soudainement retournés contre elle, mais elle a l'intuition que leur nouveau pasteur y est pour quelque chose. Son seul souhait ? Retourner auprès de son mari et ses enfants coûte que coûte. Le mal qui menace le foyer de Tempérance et le lac de Jenny les pousse à s'unir malgré leurs différences. Une quête mêlant merveilleux et humour les attend, dont l'enjeu pourrait leur révéler l'un des secrets les mieux gardés de Grande-Bretagne. Traduit de l'anglais par Thibaud Eliroff " Un premier roman monstrueusement charmant. " T. Kingfisher, autrice de Nettle and Bone, Comment tuer un prince " Une aventure joyeuse, pleine de chaleur et de personnages uniques, dont l'amitié vous touchera en plein coeur. Une histoire profondément enracinée dans une magie et des mythes anciens. " H. G. Parry, autrice de A Far Better Thing et The Magician's Daughter " Charmant, magique, et profondément humain. " K. J. Parker, auteur du Démon de maître Prosper et Les Couleurs de l'acier " Un roman au grand coeur qui déborde de magie. " Kirkus