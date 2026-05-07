Jeanne Doe dirige une cellule opérationnelle du secteur contre-terrorisme au sein de la DGSE. Elle pilote une opération de contre-ingérence clandestine à l'ampleur inédite : infiltrer les réseaux islamistes radicaux, par les femmes de confession musulmane, à travers un centre de protection maternelle et infantile. Lorsqu'une de leurs sources est retrouvée assassinée, la mission bascule. Hasard ou avertissement macabre ? Et cela a-t-il un lien avec Bartex, ancien amant de Jeanne rencontré lors d'une mission, qui lui demande au même moment d'effacer les données de son ordinateur ? L'homme, avant de mourir, lui lègue un dossier crypté : l'oeuvre d'une vie entière d'espion que personne ne veut voir remonter à la surface. Roman d'espionnage et d'action, Le Cercle de Thor nous plonge avec tension dans un monde parallèle, celui de la clandestinité au sein même des services secrets. Entre paranoïa et vérités dissimulées, que se passe-t-il lorsqu'on ne parvient plus à discerner les partenaires des ennemis ?