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Le Cercle de Thor

Manfred Kahn

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Jeanne Doe dirige une cellule opérationnelle du secteur contre-terrorisme au sein de la DGSE. Elle pilote une opération de contre-ingérence clandestine à l'ampleur inédite : infiltrer les réseaux islamistes radicaux, par les femmes de confession musulmane, à travers un centre de protection maternelle et infantile. Lorsqu'une de leurs sources est retrouvée assassinée, la mission bascule. Hasard ou avertissement macabre ? Et cela a-t-il un lien avec Bartex, ancien amant de Jeanne rencontré lors d'une mission, qui lui demande au même moment d'effacer les données de son ordinateur ? L'homme, avant de mourir, lui lègue un dossier crypté : l'oeuvre d'une vie entière d'espion que personne ne veut voir remonter à la surface. Roman d'espionnage et d'action, Le Cercle de Thor nous plonge avec tension dans un monde parallèle, celui de la clandestinité au sein même des services secrets. Entre paranoïa et vérités dissimulées, que se passe-t-il lorsqu'on ne parvient plus à discerner les partenaires des ennemis ?

Par Manfred Kahn
Chez Manufacture de livres éditions

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Auteur

Manfred Kahn

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Thrillers

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Le Cercle de Thor

Manfred Kahn

Paru le 07/05/2026

460 pages

Manufacture de livres éditions

21,90 €

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